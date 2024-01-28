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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке

Гладков: ВСУ атаковали дроном экскаватор в селе Колотиловка, пострадал рабочий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ нанесли удар по экскаватору с помощью дрона-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавшего отправили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Губернатор добавил, что у мужчины открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.

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Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — вечером 27 января.

25 января Гладков сообщил, что в результате атаки дрона на хутор Лозовая Рудка, расположенный в Борисовском районе, погибла женщина. Губернатор подчеркнул, что «это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто чтобы убить женщину». 

18 января Гладков написал, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадала женщина. Глава региона уточнил, что она получила осколочное ранение правого коленного сустава «после отражения средствами ПВО воздушной атаки».

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Белгородская область беспилотники атака ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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