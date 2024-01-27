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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгородском районе и Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто на улице, он попросил спуститься в укрытия или другое безопасное место до окончания ракетной опасности.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — в ночь на 27 января.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе
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27 января село Новая Таволжанка дважды подверглось атаке. Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт, пострадавших не было. Три частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна и оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица.

Позже село атаковали дроны-камикадзе со стороны Украины. Всего на село сбросили четыре взрывных устройства, автомобили и одно частное домовладение получили повреждения.

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Теги
Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
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