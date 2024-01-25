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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области из-за удара беспилотника погибла женщина

В Белгородской области после сброса боеприпаса с беспилотника погибла женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области в результате удара дрона погибла женщина, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что «это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто чтобы убить женщину». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

25 января Белгородскую область также обстреляли со стороны Украины из РСЗО, сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что около 20:30 мск средства ПВО сбили два реактивных снаряда, выпущенных из установки RM-70 «Вампир».

В Донецке число погибших при обстреле выросло до 27
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После начала военной операции при обстрелах Белгородской области со стороны Украины регулярно гибнут и получают травмы мирные жители. 22 января при атаке дрона-камикадзе получил контузию житель села Репяховка, его госпитализировали.

2 января ВСУ обстреляли столицу региона и Белгородский район, использовав ракеты «Ольха». В результате той атаки один человек погиб и пятеро пострадали. Смертельные ранения получил мужчина, ехавший в машине, рядом с которой разорвался снаряд, уточнял Гладков.

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Белгородская область гибель мирного населения дрон
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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