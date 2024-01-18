Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Белгорода женщине

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадала женщины, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что в результате удара были повреждены два частных дома в селе Мясоедово Белгородского района. В одном из них выбило окна, в другом оказался разрушен гараж. Кроме того, обстрел повредил линии электропередачи и газовые трубы.

Позже Гладков добавил, что под обстрел ВСУ попало село Терезовка в Шебекинском городском округе. Пострадавших не было. Тем не менее в двух домах выбило окна, вдобавок к этому повреждения получила легковушка.

Ранее 18 января губернатор сообщил, что средства ПВО уничтожили десять ракет, запущенных со стороны Украины. Он также рассказал, что ему пришлось отложить запись обращения к белгородцам из-за сигнала ракетной опасности.

17 января Гладков рассказал, что за сутки Белгородскую область атаковали с помощью снарядов различных типов. ВСУ выпустили по региону семь ракет из системы залпового огня «Ольха», четыре — из РСЗО RM-70 «Вампир» чешского производства, 14 артиллерийских снарядов и столько же минометных. По объектам в области также пытались нанести удар с применением беспилотников самолетного типа.