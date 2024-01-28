Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости записался бы в армию.

«Не успел я задать себе вопрос, записался бы я сражаться за короля и страну, как у меня уже был ответ. Конечно, я бы с радостью это сделал. <...> Если бы до этого действительно дошло, я был бы там, в землянке, с генералом Сандерсом (глава британского генштаба Патрик Сандерс. — РБК)», — написал он в колонке для Daily Mail.

При этом экс-премьер отметил, что не верит в возможность прямой военной конфронтации, которая потребовала бы массового наступления, — с Россией или «любым другим возможных противником». «Я верю, что война — это всегда катастрофа, всегда трагедия и что, возможно, главная задача государственного деятеля — предотвратить ее», — подчеркнул Джонсон.

24 января генерал Сандерс заявил, что в стране необходимо создать «гражданскую армию» на случай, если Великобританию втянут в военный конфликт. Он не уточнил, о потенциальном конфликте с какой страной идет речь. The Times писала, что военные Великобритании обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия».

После этого российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритании следует отказаться от конфронтации с Россией, а не обсуждать возможность военного конфликта между странами. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у России нет причин воевать со странами НАТО.