 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии Британии

Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости записался бы в армию.

«Не успел я задать себе вопрос, записался бы я сражаться за короля и страну, как у меня уже был ответ. Конечно, я бы с радостью это сделал. <...> Если бы до этого действительно дошло, я был бы там, в землянке, с генералом Сандерсом (глава британского генштаба Патрик Сандерс. — РБК)», — написал он в колонке для Daily Mail.

При этом экс-премьер отметил, что не верит в возможность прямой военной конфронтации, которая потребовала бы массового наступления, — с Россией или «любым другим возможных противником». «Я верю, что война — это всегда катастрофа, всегда трагедия и что, возможно, главная задача государственного деятеля — предотвратить ее», — подчеркнул Джонсон.

Американские генералы усомнились в боеспособности армии Британии
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

24 января генерал Сандерс заявил, что в стране необходимо создать «гражданскую армию» на случай, если Великобританию втянут в военный конфликт. Он не уточнил, о потенциальном конфликте с какой страной идет речь. The Times писала, что военные Великобритании обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия».

После этого российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритании следует отказаться от конфронтации с Россией, а не обсуждать возможность военного конфликта между странами. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у России нет причин воевать со странами НАТО.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Борис Джонсон Великобритания ВВС Великобритании Армия военная служба
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Материалы по теме
Джонсон заявил, что президентство Трампа может стать победой для мира
Политика
Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева
Политика
Американские генералы усомнились в боеспособности армии Британии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста Общество, 10:33
У аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Видео Общество, 10:28
В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе Политика, 10:05
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году. Инфографика Общество, 10:01
Мастер-класс от SberCIB: как аналитики прогнозируют индекс Мосбиржи Инвестиции, 10:00
Бюджет сделок со вторичным жильем в Москве упал до минимума за 3 года Недвижимость, 10:00
Суровая криптовесна: почему курсы криптовалют не растут, как раньше Pro, 09:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер один из создателей «Симпсонов» и «Гриффинов» Джон Буш Общество, 09:54
В Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд Общество, 09:44
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 09:26
Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии Британии Политика, 09:17
Рестлинг и новая «Игра в кальмара»: почему акции Netflix бьют рекорды Pro, 09:10
Экс-премьер Финляндии поборется за пост президента с «истинным финном» Политика, 09:00
Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции Инвестиции, 09:00