Посол призвал Лондон подумать об отказе от конфронтации с Москвой

Андрей Келин (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Великобритании следует отказаться от конфронтации с Россией вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин после участия в церемонии в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

«Мы вдруг услышали призывы готовиться к войне с Россией в неопределенном будущем. <...> Никаких поводов для этого мы не давали. В связи с этим очень важно, чтобы молодые политики знали, учили и запоминали уроки истории», — сказал Келин (цитата по ТАСС). Он отметил, что в памяти британцев сохранился факт, что СССР внес решающий вклад в победу над нацистской Германией вместе с союзниками.

Посол отметил, что властям Великобритании необходимо думать не о возможной войне с Россией, «а о том, как выйти из этой спирали конфронтации, и о том, как наладить обновленную систему международных отношений на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов безопасности».

24 января начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что в стране необходимо создать «гражданскую армию» на случай, если Великобританию втянут в военный конфликт. Он не уточнил, о потенциальном конфликте с какой страной идет речь, но, как пишет The Times, военные Великобритании обсуждают вероятность полномасштабной войны «с такой страной, как Россия».

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет причин воевать со странами НАТО.