Американские генералы усомнились в боеспособности армии Британии

Армия Британии резко сокращается, генералы союзных стран опасаются, что это вредит обороноспособности страны. Власти в ответ на критику напоминают, что страна полагается на разведку и спецназ

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К 2026 году в британской армии останутся служить менее 70 тыс. служащих, а если тенденция продолжится, к 2034 году их число достигнет 52 тыс., такая тенденция вызывает сомнения европейских и американских генералов в боеспособности Великобритании, пишет The Times.

«С учетом нынешних тенденций нашу армию ждет дальнейший упадок, если министры не разберутся с кризисом набора и удержания войск», — оценил теневой министр обороны Джон Хили (теневой кабинет формирует парламентская оппозиция).

Предположение, что Британия способна разместить за границей 25-тысячную бронетанковую дивизию, — это «пыль в глаза», поскольку не было инвестиций в логистику снабжения и средства радиоэлектронной борьбы, пояснил изданию бывший высокопоставленный служащий в сфере обороны.

Times приводит слова аналитика Фрэнсиса Тусы из Института анализа обороны (Institute for Defense Analyses), который рассказал, что за последние два года во время бесед с генералами, адмиралами и маршалами авиации из Европы и других частей света они выражали обеспокоенность тем, что реальные возможности Британии отличаются от заявленных. По его словам, один из европейских генералов НАТО в прошлом году заявил: британская армия «не может вывести бригаду в поле» и у нее «разваливается оснащение».

В Великобритании нет официального определения, что делает армию страны боевой силой первого уровня. Минобороны королевства считает, что речь идет об обладании спектром военных возможностей: силы ядерного сдерживания, военный флот, сухопутные войска, военно-воздушные силы, которые могут быть развернуты в любой точке мира.

По данным газеты, осенью 2022 года высокопоставленный американский генерал сказал британскому экс-министру обороны Бену Уоллесу, что армия «едва дотягивает до второго уровня». В январе 2024 года бывший высокопоставленный американский генерал сказал, что Великобританию по-прежнему рассматривают как ближайшего союзника и партнера Америки, свидетельством чего являются поддержка Украины и удары по хуситам в Йемене, но ее возможности за последние 20 лет уменьшились.

По мнению нескольких министров, премьера Риши Сунака «не заботят» вопросы обороны, он сосредоточен на внутренней политике.

Британское Минобороны настаивает на мерах по сокращению штата. Против этого выступают союзники страны, поясняли в штабе обороны (CDS), но Великобритания редко когда полагалась на количество солдат. Начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин призвал не оценивать вооруженные силы по числу солдат. Аналогичное заявление делал министр обороны Грант Шаппс, подчеркивая, что некоторые ошибаются, оценивая обороноспособность страны по числу солдат. Он назвал британскую армию невероятно боеспособной.

В середине XX века Великобритания тратила на оборону около 8% ВВП, с 2000 года оборонные траты составляют примерно 2% от ВВП страны. Для сравнения на здравоохранение в середине XX века власти Британии потратили около 3% ВВП, а в 2020 году этот показатель превысил 7%.