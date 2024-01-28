БАПОР ответил на отказы в финансировании из-за обвинений Израиля

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини назвали шокирующим решение девяти стран приостановить финансирование организации из-за обвинений Израиля в причастности к атаке ХАМАС.

«На сегодняшний день девять стран временно приостановили финансирование БАПОР. Эти решения ставят под угрозу нашу продолжающуюся гуманитарную работу во всем регионе, включая и особенно в секторе Газа», — сказал Лаззарини.

Ранее США, Великобритания, Финляндия, Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, Канада и Швейцария решили на время прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР.

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