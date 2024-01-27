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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Финляндия и Великобритания приостановили финансирование БАПОР

Хельсинки и Лондон приостановили поддержку БАПОР после обвинений
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hossam Azam / Reuters
Фото: Hossam Azam / Reuters

Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после обвинений Израиля, об этом говорится в заявлении МИДа страны.

26 января министр обороны Израиля Йоав Галант в своем X (Twitter) написал, что «в ужасающем нападении, произошедшем 7 октября, участвовали не менее дюжины сотрудников БАПОР — это «гуманитарные работники» с кровью на руках».

После этого страны начали приостанавливать финансовую помощь Ближневосточному агентству.

«У Финляндии есть четырехлетнее соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму 5 млн в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи БАПОР будут приостановлены из-за обвинений», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Финляндии.

Тавио подчеркнул, что финские средства не должны поступать на счета палестинского исламистского движения ХАМАС «или другим террористам».

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С похожим заявлением выступил МИД Великобритании. Лондон решил временно приостановить «любое финансирование БАПОР, пока мы рассматриваем обвинения». В ведомстве отметили, что британские власти стремятся предоставить гуманитарную помощь людям в секторе Газа, которые «отчаянно в ней нуждаются».

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Ранее от финансирования БАПОР отказались власти Канады, также отметив, что ждут результатов тщательного расследования в отношении сотрудников агентства.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками будут расторгнуты. Он отметил, что любой работник агентства, причастный к подобной деятельности, «будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования».

Теги
ООН Финляндия Великобритания финансирование Израиль сектор Газа
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