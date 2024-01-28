Нидерланды и Германия приостановят финансирование БАПОР

Нидерланды решили приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после обвинений Израиля в связях с палестинским движением ХАМАС.

«Эти обвинения слишком серьезны. Сначала нам нужно точно знать, что покажет расследование и какие шаги предпринимает ООН. Нидерланды продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа иными способами », — заявил и.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен.

Позже о таком же решении объявила и Германия.

Материал дополняется