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Палестино-израильский конфликт ,  
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Канада приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН

Канада приостановила финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Канада временно прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен.

«Канада временно приостановила любое дополнительное финансирование БАПОР, пока оно проводит тщательное расследование», — написал Хусейн в соцсети X. Он добавил, что Канада по-прежнему «глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года участвовали не менее 12 сотрудников БАПОР. Он назвали их «гуманитарным работниками» с кровью на руках». Галант заявил, что «терроризм под прикрытием гуманитарной деятельности» — позор для ООН и принципов, которые она представляет.

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Фото:Shutterstock

БАПОР сообщило, что проведет расследование, контракты с сотрудниками, заподозренными в участии в нападении на Израиль, будут немедленно расторгнуты. «Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования», — заверил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Позже Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон останавливает финансирование БАПОР пока идет расследование. Соединенные Штаты связались с властями Израиля, чтобы получить больше информации о выдвинутых обвинениях.

Теги
Канада ООН ХАМАС
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