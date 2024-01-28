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Политика ,  
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В МИД заявили о сокращении населения Украины до 25 млн человек

МИД: Россия открыта к идеям по дипломатическому решению конфликта на Украине

Россия остается открытой к предложениям по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтону, Лондону и Брюсселю «выгодно подогревать украинский кризис», потому что так они пытаются нанести Москве «стратегическое поражение» и проводят «меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы».

«В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал Полищук.

Он также отметил, что Украина спустя десять лет превратилась в «одну из беднейших стран Европы» и утратила самостоятельность. Кроме того, численность населения страны, по разным оценкам, сократилась с 46 до 25 млн человек, добавил дипломат.

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