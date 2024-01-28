Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом
Профсоюз пограничной службы США выразил поддержку штату Техас на фоне его конфликта с администрацией президента из-за наплыва мигрантов через границу с Мексикой.
«Рядовые агенты BP (Border Patrol — пограничный патруль) ценят и уважают то, что Техас делает для защиты своего штата в разгар этой катастрофы, которую администрация [Джо] Байдена обрушила на Америку», — говорится в сообщении профсоюза в соцсети X.
Власти Техаса с начала января не согласовывают с Вашингтоном меры для борьбы с наплывом мигрантов. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи. Верховный суд США счел принятые в штате меры незаконными.
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