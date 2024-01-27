Власти Техаса вывезли в другие штаты 102 тыс. нелегальных мигрантов с 2022 года

Власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. нелегальных мигрантов

Власти Техаса с 2022 года вывезли в другие американские штаты свыше 100 тыс. нелегальных мигрантов, следует из заявления офиса губернатора Грега Эбботта.

В частности, с апреля 2022 года из Техаса в Вашингтон, округ Колумбия, вывезли свыше 12,5 тыс. нелегальных мигрантов, сказано в сообщении. Свыше 37,5 тыс. нелегалов отправили в Нью-Йорк с августа 2022-го, еще 31,2 тыс. мигрантов с тех пор отвезли в Чикаго (штат Иллинойс).

Кроме того, с ноября того же года более 3,4 тыс. мигрантов доставили в Филадельфию (штат Пенсильвания). С середины мая 2023-го в Денвер (штат Колорадо) отвезли свыше 16 тыс. нелегалов. Еще около 1,5 тыс. мигрантов прибыли в Лос-Анджелес (штат Калифорния).

В общей сложности из Техаса с 2022 года вывезли более 102 тыс. нелегальных мигрантов.

Власти Техаса в последнее время принимали не согласованные с Вашингтоном меры для борьбы с наплывом приезжих. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи.

Между федеральным правительством и властями штата на этом фоне возник конфликт, который обострился в последние месяцы. Верховный суд страны счел принятые в Техасе меры незаконными, но в штате не стали подчиняться этому решению. Эбботт пообещал продолжать защищать «конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией [президента США Джо] Байдена».

Финансирование безопасности границ входило в запрошенный Байденом пакет для обеспечения нацбезопасности на сумму в $106 млрд. Из них $13,6 млрд президент собирался направить на обеспечение безопасности границ. Конгресс не стал рассматривать этот законопроект.

В пакет также входят средства для финансирования помощи Украине. Миграционный вопрос продолжает оставаться препятствием для выделения помощи Киеву от Вашингтона, так как американский бюджет на 2024 финансовый год еще не одобрен.

Байден в конце января заявил, что администрация ведет переговоры с сенаторами насчет мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе. Он заявил, что готов провести самый жесткий и справедливый комплекс реформ в истории страны и призвал парламентариев одобрить его.