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Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе

Джо Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения миграционного кризиса
Миграционный кризис вырос в противостояние между федеральными властями и штатом Техас. Байден призвал законодателей обеих партий принять проект самых жестких реформ, чтобы разрешить проблемы на границе с Мексикой
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Представители администрации президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе, сообщил глава государства Джо Байден. Его заявление размещено на сайте Белого дома.

«То, что было согласовано, могло бы — если бы было принято в форме закона — стать самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегружена», — указал американский лидер.

Байден призвал законодателей принять этот проект, а также согласовать финансирование, о котором он попросил еще в октябре прошлого года. Оно позволит дополнительно привлечь к решению проблемы 1,3 тыс. пограничников, 375 иммиграционных судей, 1,6 тыс. офицеров по вопросам предоставления убежища и принять другие меры, отметил президент.

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Фото:John Moore / Getty Images

В последние месяцы в США обострился возникший на фоне миграционного кризиса конфликт между федеральными властями и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом приезжих. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи, эти меры Верховный суд страны счел незаконным, но в штате не стали подчиняться этому решению. «Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.

Финансирование безопасности границ входило в запрошенный Байденом пакет на обеспечение нацбезопасности в размере $106 млрд. Из них $13,6 млрд президент хотел получить для вопросов, связанных с безопасностью границ, $61 млрд он запрашивал для Украины. Конгресс не стал рассматривать этот законопроект. Миграционный вопрос продолжает оставаться препятствием для выделения помощи Киеву от Вашингтона, так как американский бюджет на 2024 финансовый год еще не одобрен.

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Джо Байден Техас мигранты США
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