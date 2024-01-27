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Губернатор Оклахомы пообещал направить в Техас нацгвардию из-за мигрантов

Между Техасом и федеральными властями США возник конфликт из-за наплыва мигрантов. Губернаторы-республиканцы поддержали в нем власти региона, а не правительство. В Оклахоме заявили о готовности отправить в Техас нацгвардию
Фото: Go Nakamura / Reuters
Фото: Go Nakamura / Reuters

Губернатор штата Оклахома, республиканец Кевин Ститт выразил готовность направить в находящийся южнее штат Техас войска национальной гвардии из-за ситуации с мигрантами на границе с Мексикой. Об этом политик заявил в эфире Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

«Абсолютно точно <...> я уже поговорил со своим генералом (Томасом. — РБК) Мансино <...> мы будем на связи с губернатором (Техаса Грегом. — РБК) Эбботтом», — сказал Ститт.

Двумя днями ранее 25 губернаторов-республиканцев поддержали власти Техаса в том, что они имеют право использовать «все инструменты и стратегии, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы». Между властями штата и федеральным правительством уже долгое время длится конфликт на почве несогласованности действий в борьбе с мигрантами.

«Вместо того чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация [президента Джо] Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — говорилось в заявлении губернаторов.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Конфликт между техасским губернатором и федеральным правительством начался еще в марте 2021 года, когда Эббот инициировал не согласованную с центральными властями операцию по предотвращению нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из соседней Мексики. Затем на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой — без разрешения федерального правительства были установлены несколько рядов колючей проволоки, в прошлом году там разместили плавучую преграду — цепь буев. Последнее действие федеральный суд счел незаконным и постановил убрать буи, но Эббот продолжал защищать установку заграждений.

В январе служащие Национальной гвардии и полиции Техаса взяли под контроль территорию парка у приграничного города Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Федеральные власти потребовали восстановить им доступ, но Техас отказался повиноваться. 26 января вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил Байдену конфронтацией с вооруженными силами штата.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что действия Эббота на границе с Мексикой усложняют ситуацию. Она призвала власти штата выполнять федеральные законы и постановление суда и не мешать пограничной службе выполнять свою работу.

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Техас Оклахома Нацгвардия мигранты
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