Часть поселка в Курской области осталась без света и тепла из-за обстрела
Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
«Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении.
Старовойт добавил, что повреждения получили фасады и окна двух многоквартирных домов. Бригады ремонтников начнут работать, как только это будет безопасно.
После начала военной операции на Украине Курская область неоднократно подвергалась обстрелам.
23 января ВСУ обстреляли село Гоголевка и повредили подстанцию. Никто не пострадал, но в населенном пункте пропал свет. Другое село — Вишнево — попало под обстрел 20 января. Тогда от взрыва вылетели окна в физкультурном зале и столовой местной школы.
Регулярно обстреливают, в частности, и поселок Теткино. 14 января ВСУ атаковали его посредством беспилотников, один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести.
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