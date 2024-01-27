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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ в третий раз за день атаковали село Новая Таволжанка

Гладков: село Новая Таволжанка в третий раз за день подверглось атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области в третий раз за день подверглось атаке со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, населенный пункт обстреляли, пострадавших нет. «Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — уточнил Гладков. Он добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Минобороны.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе
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Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Село Новая Таволжанка до этого дважды подверглось атаке 27 января. Сначала Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт, пострадавших не было. Три частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна и оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица.

Позже село атаковали дроны-камикадзе со стороны Украины. Всего на село сбросили четыре взрывных устройства, автомобили и одно частное домовладение получили повреждения.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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