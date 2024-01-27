Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.
Администрация города призвала местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Позже ракетную опасность также объявили в Шебекинском городском округе Белгородской области. Телеграм-канал «Шепот Шебекино» сообщил о громких звуках в городе. «Шо Шебекино» пишет о звуках, похожих на «прилеты», на окраине города.
Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 25 января.
В тот же день губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что украинские военные сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка. В результате погибла местная жительница.
Позже Гладков сообщил, что средства ПВО сбили две воздушные цели над селом Красный Куток в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений не было.
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