Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе и районе

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Администрация города призвала местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Позже ракетную опасность также объявили в Шебекинском городском округе Белгородской области. Телеграм-канал «Шепот Шебекино» сообщил о громких звуках в городе. «Шо Шебекино» пишет о звуках, похожих на «прилеты», на окраине города.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 25 января.

В тот же день губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что украинские военные сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка. В результате погибла местная жительница.

Позже Гладков сообщил, что средства ПВО сбили две воздушные цели над селом Красный Куток в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений не было.