 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе и районе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Администрация города призвала местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Позже ракетную опасность также объявили в Шебекинском городском округе Белгородской области. Телеграм-канал «Шепот Шебекино» сообщил о громких звуках в городе. «Шо Шебекино» пишет о звуках, похожих на «прилеты», на окраине города.

Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела Шебекино
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 25 января.

В тот же день губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что украинские военные сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка. В результате погибла местная жительница.

Позже Гладков сообщил, что средства ПВО сбили две воздушные цели над селом Красный Куток в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений не было.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгород ракетная опасность Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области из-за удара беспилотника погибла женщина
Политика
На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты
Политика
В Белгороде объявляли о ракетной опасности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой Политика, 01:21
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекинском округе Политика, 01:06
Космолет Virgin Galactic успешно сел после полета к границам космоса Технологии и медиа, 01:00
Telegraph нашла новые признаки размещения США ядерного оружия в Британии Политика, 00:46
ЦИК сообщила о «единичных недостатках» в подписях за выдвижение Путина Политика, 00:18
Решетников и Хуснуллин поспорили на совещании с Путиным Политика, 00:15
«Создал новую эпоху». Как «Ливерпуль» Клоппа изменил футбол Спорт, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Моргенштерн сообщил, что ему запретили въезд в ОАЭ Общество, 26 янв, 23:52
Премию «Золотой орел» получил фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова Технологии и медиа, 26 янв, 23:24
Танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море Бизнес, 26 янв, 23:12
Путин назвал необходимой элиту из военных, а не «обнажающихся чудиков» Политика, 26 янв, 23:10
Конфликт Байдена с Техасом: чем угрожает спор из-за «Одинокой звезды» Политика, 26 янв, 22:52
Власти упростили медкомиссии для контрактников Политика, 26 янв, 22:28
В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников Технологии и медиа, 26 янв, 22:11