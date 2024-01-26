Танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море
Ракета хуситов в Красном море попала в танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Судно загорелось.
«На борту развернуто противопожарное оборудование для тушения и контроля пожара, возникшего в одном из грузовых танков по правому борту», — сообщил представитель Trafigura. Компания поддерживает связь с судном, к месту ЧП следуют военные корабли для оказания помощи.
Представитель хуситов Яхъя Сария ранее заявил об атаке на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе.
По данным Marine Traffic, судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов следовало из залива Лаконикос (Греция) в Сингапур. В пункт назначения оно должно было прибыть 8 февраля.
Британские ВМС ранее 26 января сообщали, что две ракеты взорвались недалеко от судна в 60 км от порта Аден. Капитан заявил, что судно и экипаж в порядке.
Представители западных стран неоднократно указывали на угрозу для коммерческого судоходства из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море, некоторые компании уже остановили перевозки через этот район. Атаки представителей движения «Ансар Аллах» (официальное название хуситов) стали ответом на операцию Израиля в секторе Газа и ее поддержку отдельными государствами Запада. США и другие западные страны наносят по позициям хуситов ответные удары.
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