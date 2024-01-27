США сорвали пуск ракеты хуситов в сторону Красного моря

Американские военные нанесли удар по ракете хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«27 января примерно 03:45 по времени Саны [совпадает с мск] силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску», — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что ракета представляла угрозу коммерческим судам в Красном море, и военные уничтожили ее «в целях самообороны».

В конце 2023 года представители хуситов объявили о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране. Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море: об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена. Хуситы на этом фоне продолжают наносить удары по судам.