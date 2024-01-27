 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

США сорвали пуск ракеты хуситов в сторону Красного моря

США уничтожили ракету хуситов на стартовой позиции в Йемене
Сюжет
Война с хуситами

Американские военные нанесли удар по ракете хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«27 января примерно 03:45 по времени Саны [совпадает с мск] силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску», — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что ракета представляла угрозу коммерческим судам в Красном море, и военные уничтожили ее «в целях самообороны».

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой
Политика

В конце 2023 года представители хуситов объявили о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране. Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море: об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена. Хуситы на этом фоне продолжают наносить удары по судам.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Йемен хуситы США ракета
Материалы по теме
Танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море
Бизнес
Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена
Политика
Китай сделал Ирану предупреждение из-за хуситов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Мурашко заявил о готовности системы здравоохранения России к «болезни Х» Общество, 07:14
Колумбия отозвала посла из-за «безответственных» заявлений Милея Политика, 07:08
Глава ЦБ Италии рассказал, чем поплатится евро из-за конфискации активов Финансы, 07:02
США сорвали пуск ракеты хуситов в сторону Красного моря Политика, 06:45
WP узнала о новой стратегии США в отношении конфликта на Украине Политика, 06:25
Канада приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН Политика, 06:05
Суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете Политика, 05:46
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд Политика, 05:30
Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе Политика, 05:16
DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра Общество, 05:00
Глава JPMorgan провел кадровые перестановки на фоне поиска преемника Финансы, 04:41
Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона Общество, 04:27
Во Франции протестующие фермеры подожгли отделение таможни Общество, 04:05
В Харькове переименовали переулок Калужский в Калушский Политика, 03:40