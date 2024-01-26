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Мэр Невинномысска назвал любовь основной программой развития города

Глава Невинномысска призвал мужчин подкрадываться к женам для зачатия детей
Михаил Миненков
Михаил Миненков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава Невинномысска Михаил Миненков назвал любовь основной программой развития города, в том числе для повышения уровня демографии, свою позицию он объяснил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Миненков рассказал, что для борьбы с низкой рождаемостью в Невинномысске потребуется «не спать, не есть, не пить, а взять и влюбиться, и через девять месяцев — 10 тыс. человек». Он отметил, что у него самого трое детей.

«117-тысячный город рожает в год 700 детей. Понимаем прекрасно, что у нас здоровых, крепких женщин в городе, кто может рожать, — много больше. <...> Почему бы не Невинномысску?.. Взять сегодня вечером, к своей любимой подкрасться, и ровно через девять месяцев <...> родить не 700 человек, а 10 тыс.», — сказал Миненков.

Он отметил, что, как бы эта тема ни звучала, «нужно толкать, двигать, уговаривать», чтобы общество развивалось и росло. «10 тыс. семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером, влюбиться. Оставшиеся 10 тыс. — сделать это в следующем году. <...> Наверное, это и есть сегодня основная программа развития нашего города, нашего региона, нашей России. Взять и вечером не спать, не есть, не пить, а взять — и влюбиться», — сказал он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

26 января Росстат опубликовал предварительную оценку изменения численности постоянного населения России. На 1 января 2024 года она составила 146,204 млн человек, снизившись за год на 243,8 тыс. (минус 0,17%).

В августе 2023 года президент Владимир Путин заявил о сложной ситуации с демографией в стране и падении рождаемости. Он напомнил, что ранее давались поручения, связанные с дополнительными мерами в сфере демографии, и на сегодня во всех субъектах России работают региональные программы по повышению рождаемости.

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Как ранее писал РБК, Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда, вынуждающая средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

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Теги
рождаемость Ставропольский край демография
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