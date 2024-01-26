Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена
Две ракеты взорвались неподалеку от судна в 60 км к юго-западу от порта Аден на берегу Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в X (ранее — Twitter).
Капитан судна рассказал, что две ракеты взорвались на небольшом расстоянии от левого борта. Состояние судна и экипаж в порядке, о повреждениях он не сообщил. Судно направилось в следующий неназванный порт. «Коалиционные силы принимают ответные меры», — добавили в пресс-службе центра.
Судам, следующим через акваторию Аденского залива, где произошло нападение, рекомендовали соблюдать осторожность.
Коммерческие суда регулярно подвергаются атакам у берегов Йемена. Нападения происходят на фоне ударов США и Великобритании по территории страны из-за атак хуситов на корабли в Красном море.
25 января Великобритания и США ввели санкции против хуситов, включив в санкционный список лидеров движения, в том числе главу «министерства обороны» Мухаммеда Насера аль-Атефи и командующего «военно-морскими силами» Мухаммеда Фадля Абделя Наби.
На фоне атак многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море. Об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы