Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

Фото: Murad Abdo / Global Look Press

Две ракеты взорвались неподалеку от судна в 60 км к юго-западу от порта Аден на берегу Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в X (ранее — Twitter).

Капитан судна рассказал, что две ракеты взорвались на небольшом расстоянии от левого борта. Состояние судна и экипаж в порядке, о повреждениях он не сообщил. Судно направилось в следующий неназванный порт. «Коалиционные силы принимают ответные меры», — добавили в пресс-службе центра.

Судам, следующим через акваторию Аденского залива, где произошло нападение, рекомендовали соблюдать осторожность.

Коммерческие суда регулярно подвергаются атакам у берегов Йемена. Нападения происходят на фоне ударов США и Великобритании по территории страны из-за атак хуситов на корабли в Красном море.

25 января Великобритания и США ввели санкции против хуситов, включив в санкционный список лидеров движения, в том числе главу «министерства обороны» Мухаммеда Насера аль-Атефи и командующего «военно-морскими силами» Мухаммеда Фадля Абделя Наби.

На фоне атак многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море. Об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.