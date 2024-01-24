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Война с хуситами ,  
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ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

ВМС Великобритании: хуситы атаковали судно у берегов Йемена
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атаковали британское судно в 50 морских милях (более 92 км) к югу от города Моха (Мокка), сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в X (ранее — Twitter).

Изначально организация сообщила, что атака произошла в 45 морских милях к югу от порта Аден, но затем уточнила информацию.

Центр классифицировал инцидент как нападение. По его данным, в 11:00 по Гринвичу (14:00 мск) примерно в 100 м от судна произошел взрыв. Корабль не получил ущерба, экипаж также не пострадал.

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Судам, следующим через акваторию Аденского залива, где произошло нападение, рекомендовали соблюдать осторожность.

Британские и американские суда не раз подвергались атакам в этом районе. Нападения происходят на фоне ударов США и Великобритании по Йемену из-за атак хуситов на корабли в Красном море. В ночь на 23 января военные двух стран в очередной раз нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене при поддержке коалиции.

Йеменские хуситы заявили о солидарности с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и начали атаки на суда в Красном море в конце 2023 года. Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что атаки будут продолжаться, несмотря на удары по позициям боевиков.

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На фоне атак многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море. Об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.

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Теги
Йемен Великобритания ВМС Великобритании
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