ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

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Йеменские хуситы атаковали британское судно в 50 морских милях (более 92 км) к югу от города Моха (Мокка), сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в X (ранее — Twitter).

Изначально организация сообщила, что атака произошла в 45 морских милях к югу от порта Аден, но затем уточнила информацию.

Центр классифицировал инцидент как нападение. По его данным, в 11:00 по Гринвичу (14:00 мск) примерно в 100 м от судна произошел взрыв. Корабль не получил ущерба, экипаж также не пострадал.

Судам, следующим через акваторию Аденского залива, где произошло нападение, рекомендовали соблюдать осторожность.

Британские и американские суда не раз подвергались атакам в этом районе. Нападения происходят на фоне ударов США и Великобритании по Йемену из-за атак хуситов на корабли в Красном море. В ночь на 23 января военные двух стран в очередной раз нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене при поддержке коалиции.

Йеменские хуситы заявили о солидарности с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и начали атаки на суда в Красном море в конце 2023 года. Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что атаки будут продолжаться, несмотря на удары по позициям боевиков.

На фоне атак многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море. Об этом, в частности, объявили BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group и другие перевозчики.