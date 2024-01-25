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Война с хуситами ,  
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США и Британия ввели санкции против йеменских хуситов

США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Сюжет
Война с хуситами
В санкционные списки США и Британии попали 16 человек, которых сочли причастными к нападениям хуситов на коммерческие корабли в Красном море и Аденском заливе. Им запретят въезд в эти страны и заморозят счета
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Великобритания и США ввели санкции против йеменских хуситов. Об этом сообщили в пресс-службах Министерств финансов двух стран.

В санкционный список США включены:

  • Мухаммед Насер аль-Атефи, который возглавляет «министерство обороны» хуситов;
  • Мухаммед Фадль Абдель Наби, командующий «военно-морскими» силами йеменского движения;
  • Мухаммед Али аль-Кадери, начальник Сил береговой обороны и глава Военно-морского училища хуситов;
  • Мухаммед Ахмед ат-Талеби, который руководит закупками для вооруженных сил движения и является замглавы так называемого минобороны;

Эти четыре человека также вошли в санкционный список Великобритании. Помимо них под ограничения попали:

  • Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер йеменских хуситов;
  • Али Абдалла Салех, бывший президент республики Йемен;
  • Ахмед аль-Абдалла Салех, сын бывшего президента республики Йемен;
  • Алькахим Абдалла Яхъя, заместитель командира группировки;
  • Альмаррани Мотлак Амерз, бывший заместитель Национального бюро безопасности хуситов;
  • Месфер аль-Шаер Салех, генерал-майор;
  • Мухаммед аль-Гамари Абдал-Карим, военный руководитель хуситов;
  • Ахмед аль-Хамзи, командующий Воздушными силами и силами противовоздушной обороны движения;
  • Абд-аль-Халик аль-Хуси, военный командир;
  • Юсуф аль-Мадани, военный командир;
  • Ахмад аль-Саади Мансур, глава вооруженных сил хуситов;
  • Забин Султан Салех Айдааида, йеменский военный.

Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе
Политика
Фото: Luke Dray / Getty Images

В Минфине США отметили, что попавшие под санкции «ключевые лица» йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» поддерживали недавние нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей. Фигурантом санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес.

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В Лондоне также возложили ответственность за атаки на торговые суда в Красном море на попавших под ограничения людей. С этого момента им запрещен въезд в Великобританию, а их счета в стране будут заморожены. В документе в том числе предусмотрен запрет на передачу вооружений связанным с хуситами лицам.

ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters
В конце 2023 года представители йеменского движения объявили о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, в результате чего многие компании были вынуждены приостановить перевозки через Красное море. В ответ на это в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.

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Юлия Овчинникова
Великобритания Йемен хуситы санкции США
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