США и Британия ввели санкции против йеменских хуситов

В санкционные списки США и Британии попали 16 человек, которых сочли причастными к нападениям хуситов на коммерческие корабли в Красном море и Аденском заливе. Им запретят въезд в эти страны и заморозят счета

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Великобритания и США ввели санкции против йеменских хуситов. Об этом сообщили в пресс-службах Министерств финансов двух стран.

В санкционный список США включены:

Мухаммед Насер аль-Атефи, который возглавляет «министерство обороны» хуситов;

Мухаммед Фадль Абдель Наби, командующий «военно-морскими» силами йеменского движения;

Мухаммед Али аль-Кадери, начальник Сил береговой обороны и глава Военно-морского училища хуситов;

Мухаммед Ахмед ат-Талеби, который руководит закупками для вооруженных сил движения и является замглавы так называемого минобороны;

Эти четыре человека также вошли в санкционный список Великобритании. Помимо них под ограничения попали:

Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер йеменских хуситов;

Али Абдалла Салех, бывший президент республики Йемен;

Ахмед аль-Абдалла Салех, сын бывшего президента республики Йемен;

Алькахим Абдалла Яхъя, заместитель командира группировки;

Альмаррани Мотлак Амерз, бывший заместитель Национального бюро безопасности хуситов;

Месфер аль-Шаер Салех, генерал-майор;

Мухаммед аль-Гамари Абдал-Карим, военный руководитель хуситов;

Ахмед аль-Хамзи, командующий Воздушными силами и силами противовоздушной обороны движения;

Абд-аль-Халик аль-Хуси, военный командир;

Юсуф аль-Мадани, военный командир;

Ахмад аль-Саади Мансур, глава вооруженных сил хуситов;

Забин Султан Салех Айдааида, йеменский военный.

В Минфине США отметили, что попавшие под санкции «ключевые лица» йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» поддерживали недавние нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей. Фигурантом санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес.

В Лондоне также возложили ответственность за атаки на торговые суда в Красном море на попавших под ограничения людей. С этого момента им запрещен въезд в Великобританию, а их счета в стране будут заморожены. В документе в том числе предусмотрен запрет на передачу вооружений связанным с хуситами лицам.