США и Британия ввели санкции против йеменских хуситов
Великобритания и США ввели санкции против йеменских хуситов. Об этом сообщили в пресс-службах Министерств финансов двух стран.
В санкционный список США включены:
- Мухаммед Насер аль-Атефи, который возглавляет «министерство обороны» хуситов;
- Мухаммед Фадль Абдель Наби, командующий «военно-морскими» силами йеменского движения;
- Мухаммед Али аль-Кадери, начальник Сил береговой обороны и глава Военно-морского училища хуситов;
- Мухаммед Ахмед ат-Талеби, который руководит закупками для вооруженных сил движения и является замглавы так называемого минобороны;
Эти четыре человека также вошли в санкционный список Великобритании. Помимо них под ограничения попали:
- Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер йеменских хуситов;
- Али Абдалла Салех, бывший президент республики Йемен;
- Ахмед аль-Абдалла Салех, сын бывшего президента республики Йемен;
- Алькахим Абдалла Яхъя, заместитель командира группировки;
- Альмаррани Мотлак Амерз, бывший заместитель Национального бюро безопасности хуситов;
- Месфер аль-Шаер Салех, генерал-майор;
- Мухаммед аль-Гамари Абдал-Карим, военный руководитель хуситов;
- Ахмед аль-Хамзи, командующий Воздушными силами и силами противовоздушной обороны движения;
- Абд-аль-Халик аль-Хуси, военный командир;
- Юсуф аль-Мадани, военный командир;
- Ахмад аль-Саади Мансур, глава вооруженных сил хуситов;
- Забин Султан Салех Айдааида, йеменский военный.
В Минфине США отметили, что попавшие под санкции «ключевые лица» йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» поддерживали недавние нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей. Фигурантом санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес.
В Лондоне также возложили ответственность за атаки на торговые суда в Красном море на попавших под ограничения людей. С этого момента им запрещен въезд в Великобританию, а их счета в стране будут заморожены. В документе в том числе предусмотрен запрет на передачу вооружений связанным с хуситами лицам.
нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.
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