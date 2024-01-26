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Военная операция на Украине ,  
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В России создали самый быстрый дрон из применяемых на спецоперации

В России создали дрон-конвертоплан, летающий быстрее других БПЛА на спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Компания «Хардберри-РусФактор» создала дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне спецоперации коптеров. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА «Ловкий». Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км/час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет», — рассказал гендиректор компании Алексей Герман.

В компании отметили, что БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Дальность полета и передачи данных новинки — до 50 км, высота полета — до пяти км, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, благодаря чему обслуживать его может всего один оператор. Дрон предназначен для разведки и корректировки огня.

Путин поставил задачу увеличить выпуск больших и малых беспилотников
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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

В декабре президент России Владимир Путин заявлял, что российским предприятиям нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников различных типов, наращивать серийное производство дронов — от тяжелых ударных до сверхмалых.

Глава государства еще весной называл производство беспилотников очень перспективным направлением и сообщил, что в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — говорил президент. Тогда же он заявил, что выпуск перспективных БПЛА должен быть поставлен на поток. Производители оценивали затраты на создание отрасли дронов в 500 млрд руб. до 2030 года.

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Теги
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