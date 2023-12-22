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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об использовании дронов для доставки провизии военным

Минобороны: провизию и боеприпасы для военных стали доставлять с помощью дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска под Артемовском начали с помощью беспилотников доставлять продовольствие и боеприпасы военным, находящимся на первой линии обороны, сообщили ТАСС в Минобороны.

«Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дроны используются в логистических целях только в случае крайней опасности для транспорта.

За сутки один расчет квадрокоптера может произвести до нескольких десятков вылетов на передовые позиции для доставки провизии или боеприпасов, отметили в Минобороны.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз. В середине декабря президент Владимир Путин поручил нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов.

Еще в сентябре «Ростех» анонсировал, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также беспилотников «Гранат» и «Тахион» будет кратно увеличен благодаря «расширению возможностей производства БПЛА».

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Теги
Минобороны дроны беспилотники доставка Артёмовск (Бахмут)
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