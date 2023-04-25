Производители оценили затраты на создание отрасли дронов в ₽500 млрд

На формирование отрасли по производству и использованию беспилотников понадобится более ₽500 млрд до 2030 года, оценили участники рынка. Но окончательное решение по объему финансирования еще будут обсуждать в правительстве

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), о формировании которого в феврале 2023 года объявил президент России Владимир Путин, требуется более 500 млрд руб. Такую оценку называли участники стратегической сессии, которую в пятницу, 21 апреля, провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, в ней участвовали российские производители дронов, сообщили РБК три участника мероприятия. Представитель Белоусова сообщал об этом совещании, не уточняя деталей.

Из этой суммы 280 млрд руб. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует запросить и выделить для передачи эксплуатантам 130 тыс. гражданских дронов. Но это предварительная оценка, пояснил РБК гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Более 232 млрд руб. составляют прогнозируемые потребности в финансировании создания системы научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников, продолжают собеседники РБК. В России к 2030 году должно быть построено 290 специализированных аэропортов и площадок, в том числе «дронопортов» для работы с беспилотниками, а количество образовательных организаций, реализующих учебные программы в сфере дронов, должно достигнуть 500.

Стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года должна быть утверждена до 1 июня, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. В соответствии с поручением президента России в документе будут отражены объемы и источники финансирования отрасли. «Размеры финансирования и соответствующие его пропорции потребуют согласованной позиции всех ведомств — любые цифры сейчас являются умозрительными», — добавили там. ГТЛК еще предстоят консультации с Минфином, подтверждает Дитрих. Называемые сейчас суммы — это самые первые и предварительные оценки, полученные по итогам заседаний и обсуждений профильных экспертных рабочих групп, сформированных для развития национального проекта БАС, отметили в пресс-службе платформы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

РБК направил запросы в секретариат Белоусова, пресс-службы Минфина и Минобрнауки.

По словам двух участников стратегической сессии, Путин может заслушать отчет по подготовке нацпроекта уже на этой неделе. «Совещание готовится», — подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На что пойдут деньги

На стратегической сессии с участием производителей дронов Белоусов заявил, что для формирования полноценной отрасли беспилотных авиационных систем нужно решить четыре «крупномасштабные проблемы».

Прежде всего это консолидация производителей и создание системы кооперации и технологического обеспечения производства беспилотников. Параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику до 2030 года уже определены, говорит представитель Минпромторга. Сейчас спрос госорганов и госкомпаний оценивается в 200 млрд руб., добавляет он. «Мы находимся на старте систематизации работы по внедрению беспилотников во все сферы нашей жизни», — утверждает Дитрих. «Собственное производство [гражданских дронов] невелико и очень фрагментировано. Чтобы его развить, производитель должен быть уверен в своих силах и иметь долгосрочные планы для своего предприятия. Опережающе разрабатывать компоненты, внедрять инновации, налаживать цепочки поставок, развития отечественных материалов, технологий. Улучшать качество и снижать цены», — сказал он.

Во-вторых, необходимо снятие регуляторных ограничений, которые сегодня препятствуют формированию рынков использования беспилотников и услуг, предоставляемых с их помощью. Ряд сфер, где использование беспилотников за рубежом, например у азиатских партнеров, уже вошло в стандартные технологии, для России еще недоступны, замечает Дитрих: «И нормативно, и технологически, и по экономике».

В-третьих, нужно создание современной комфортной системы сертификации, снятие регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры, и решение ряда других вопросов, связанных с обеспечением безопасности полетов, эксплуатации БАС. Правое регулирование использования гражданских дронов в России проработано в недостаточной мере и характеризуется в первую очередь «презумпцией безопасности», в виду которой использование беспилотников во многих сферах ограничено как в части сертификации некоторых потенциально востребованных типов машин, так и в части разрешения полетов, отмечает Александр Диваков, директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги». «Это также сильно замедляет как темпы роста рынка, так и отпугивает потенциальных инвесторов», — поясняет эксперт.

Наконец, предстоит подготовка кадров. Решение этого вопроса нужно начинать «фактически с нуля», сказал Белоусов.

По словам представителя производящей дроны компании «Аэромакс», оценка затрат в сотни миллиардов рублей для формирования новой отрасли «вполне рациональна». «Как показывает практика расчетов локализации комплектующих, их разработка и производство требуют достаточно серьезных финансовых затрат, особенно для техники свыше 30 кг», — утверждает он. Если включить в задачу становления отрасли производство всех необходимых комплектующих, то и этих денег не хватит, соглашается гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий. Поэтому важно оценивать общий эффект с учетом развития смежных отраслей и вкладываться в наиболее критичные и ценные технологии, считает он.

Как участники рынка оценивают инициативу

В России уже производится немалое количество беспилотников, но большая часть их делается для спецоперации на Украине, и чаще всего из зарубежных комплектующих, отмечает гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. «Быть независимым — значит иметь внутренние аналоги важнейших компонентов. Пока что мы тут на стартовой позиции», — говорит он.

Отрасль довольно долго развивалась органически, своим темпом, и дошла до определенной пределов, соглашается гендиректор и совладелец компании «Летающие машины Тюринга» Юрий Мазуров. «Теперь же, очевидно, необходим резкий рывок — и он потребует высокого уровня координации между многими совершенно разными участниками», — добавляет он. В Китае в начале 1990-х годов была принята специальная программа по развитию беспилотных авиационных систем, напоминает партнер Strategy Partners Александр Постников. «Без действий государства не было бы успехов DJI как производителя гражданских дронов в мире», — считает он.

Для того чтобы беспилотная техника активнее внедрялась в различные отрасли экономики страны, необходимо снять ряд ограничений, в том числе инфраструктурных и нормативных, на что и направлены усилия правительства, говорит вице-президент, директор центра экономики регионов Центра стратегических разработок Марат Фаттахов. Но необходимый объем финансирования может оказаться гораздо скромнее, чем «сотни миллиардов», считает он.

Если финансирование отрасли будет осуществлено эффективно и в среднесрочной перспективе, это позволит не только окупить вложенные госсредства, но и выйти на прибыль, замечает Диваков. Тогда государство может получить дополнительный источник налоговых доходов, указывает он. Но сами по себе прямые бюджетные вливания в производство беспилотников — это не самый эффективный способ сделать российскую продукцию конкурентоспособной, говорит гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. «Куда более действенным может оказаться комплекс вышеописанных мер, начиная с реформы законодательства. Игрокам беспилотного рынка, образно говоря, надо дать не рыбку, а удочку для ее ловли», — сказал он.