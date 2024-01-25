МИД после статьи Bloomberg о сигналах напомнил позицию по переговорам

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию Bloomberg про сигналы Москвы о готовности к диалогу с Киевом по поводу конфликта.

«Их киевскому режиму запретили вести Лондон и Вашингтон. Полтора года это говорим», — добавила представитель МИДа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщил, что Россия по неофициальным каналам дала понять, что готова к переговорам по конфликту на Украине. По информации агентства, сигналы Москвы в прошлом месяце передал посредник, имя которого они не раскрыли.

Источники Bloomberg допустили, что Москва может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос агентства сказал, что Россия полна решимости достичь целей, и предпочла бы сделать это дипломатическим путем. «Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — добавил пресс-секретарь.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, Европой и США, но исходя из своих интересов. По словам российского президента, если США считают, что Украина готова вести диалог, они должны добиться отмены указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на переговоры с Москвой.

