ФТС: погранпереход на границе с Эстонией закроют для автомобилей на 2,5 года

Погранпереход на границе с Эстонией закроют для машин на 2,5 года

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Ивангород» на границе с Эстонией будут вестись около двух с половиной лет, сообщил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

По его словам, ремонт начнут 1 февраля, после этого функционал МАПП будет временно ограничен.

«Что касается МАПП «Ивангород», в соответствии с распоряжением правительства он закрывается с 1 февраля, закрывается автомобильная составляющая, пешеходы также смогут следовать через границу. Ориентировочный срок закрытия — 2,5 года, но более конкретно и предметно будет комментировать эту ситуацию Минтранс — Росгранстрой», — сказал Виноградов (цитата по ТАСС).

Он также напомнил о продолжающейся реконструкции МАПП «Бурачки» на границе с Латвией. По словам Виноградова, сейчас ведется проработка вопроса ремонта нескольких других погранпереходов в регионе, однако пока принятых решений нет. В этом году их ожидать не стоит, отметил Виноградов.

О планах закрыть КПП «Ивангород» на реконструкцию стало известно в ноябре 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В декабре 2022 года «Фонтанка» сообщила со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что КПП «Ивангород» планируют закрыть на реконструкцию весной или летом 2023 года. Работы, по данным издания, должны были занять от двух до трех лет. Тогда власти планировали обновить КПП и расширить его, а также сделать новые пути подъезда, отмечала «Фонтанка».

«РБК Санкт-Петербург» писал, что КПП «Ивангород» — самый популярный погранпереход между Эстонией и Россией. На границе стран есть еще два КПП — «Куничина Гора» и «Шумилкино».