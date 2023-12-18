Yle: Россияне в Финляндии создадут ассоциацию для открытия КПП на границе

Россияне в Финляндии создадут ассоциацию для открытия КПП на границе

Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создадут ассоциацию, чтобы добиться открытия контрольно-пропускных пунктов с Россией, сообщило радио Yle.

В «Ооди», центральной библиотеке Хельсинки, где обсуждалось закрытие восточной границы, собралась группа инициативных граждан. Они объявили о создании ассоциации, которая будет продвигать интересы и права россиян и людей с двойным гражданством, проживающих в Финляндии.

Первая задача нового объединения — открыть восточную границу. В обсуждении приняли участие около 50 человек, среди которых были и граждане Финляндии.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря. Они не будут работать до 14 января 2024 года. С 14 декабря в Хельсинки решили открыть два пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии), однако позже, после возобновления работы погранпунктов, вновь объявили о намерении закрыть их из-за появления беженцев.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Хельсинки ранее постепенно закрыл их все — с 18, с 25 и с 30 ноября.

Решение закрыть границу связано с наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Африки, в котором Хельсинки обвинили Москву. Российская сторона отвергла все обвинения.

В связи с закрытием КПП 17 декабря в финском городе Лаппеенранта, расположенном неподалеку от границы с Россией, прошел митинг. На нем собрались около 50-60 человек, в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России.