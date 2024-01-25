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СК завел дело после обрушения фекальной станции в Оренбургской области

СК завел дело после обрушения фекальной станции в оренбургском Новотроицке
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи завели уголовное дело в связи с обрушением насосно-фекальной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК). По версии следствия, во время ремонта, который проводила подрядная организация, в здании станции произошел взрыв, после которого обрушились две стены и крыша.

На место происшествия для координации следственно-оперативной группы выехал первый заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Ибраев. Продолжается разбор завалов.

Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео
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При взрыве на станции погибли два человека, один из них получил ожоги 95% тела, сообщила ранее пресс-служба правительства региона. Двоих пострадавших госпитализировали. На момент подготовки этого материала под обломками обрушившегося здания находились шесть человек, с ними удалось установить связь.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Одной из вероятных причин произошедшего власти Оренбургской области назвали взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

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Следственный комитет уголовное дело Оренбургская область обрушение Новотроицк взрыв
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