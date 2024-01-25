Причиной взрыва на фекальной станции в Новотроицке назвали газовый баллон

Причиной взрыва на фекальной станции в Оренбургской области стал газовый баллон

Фото: nokstv.ru

Причиной взрыва в здании канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог стать газовый баллон. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.

Взрыв привел к частичному обрушению здания станции, по предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали.

«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже в правительстве региона сообщили ТАСС, что один из трех пострадавших при взрыве умер в больнице.

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ЧП произошло на центральной фекальной станции Новотроицка, которая расположена на улице Фрунзе. На месте происшествия ведется разбор завалов, под ними, по данным МЧС, находятся шесть человек. В самом Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте работают 77 специалистов и 22 единицы техники.