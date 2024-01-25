Причиной взрыва на фекальной станции в Новотроицке назвали газовый баллон
Причиной взрыва в здании канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог стать газовый баллон. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.
Взрыв привел к частичному обрушению здания станции, по предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали.
«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Позже в правительстве региона сообщили ТАСС, что один из трех пострадавших при взрыве умер в больнице.
ЧП произошло на центральной фекальной станции Новотроицка, которая расположена на улице Фрунзе. На месте происшествия ведется разбор завалов, под ними, по данным МЧС, находятся шесть человек. В самом Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте работают 77 специалистов и 22 единицы техники.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы