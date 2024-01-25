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Режим ЧС ввели после взрыва на фекальной станции в Оренбургской области

МЧС: режим ЧС ввели после взрыва на фекальной станции в Оренбургской области
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Новотроицке Оренбургской области в связи со взрывом на насосно-фекальной станции. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

После взрыва здание станции частично обрушилось, спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают 77 человек и 25 единиц техники. Троих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Правительство региона сообщило, что при взрыве погиб один человек. 

Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео
Общество

Причиной обрушения станции, по одной из версий, мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила там ремонтные работы, заявили в правительстве региона. На место происшествия приехали четыре бригады скорой помощи.

МЧС сообщило, что под завалами  могут находиться шесть человек, спасательные работы продолжаются. 

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Теги
Оренбургская область режим ЧС Новотроицк канализация взрыв МЧС
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