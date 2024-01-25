МЧС: режим ЧС ввели после взрыва на фекальной станции в Оренбургской области

Режим ЧС ввели после взрыва на фекальной станции в Оренбургской области

Фото: МЧС России

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Новотроицке Оренбургской области в связи со взрывом на насосно-фекальной станции. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

После взрыва здание станции частично обрушилось, спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают 77 человек и 25 единиц техники. Троих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

Правительство региона сообщило, что при взрыве погиб один человек.

Причиной обрушения станции, по одной из версий, мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила там ремонтные работы, заявили в правительстве региона. На место происшествия приехали четыре бригады скорой помощи.

МЧС сообщило, что под завалами могут находиться шесть человек, спасательные работы продолжаются.