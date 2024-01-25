Число погибших в ЧП на фекальной станции в Оренбургской области выросло до двух

Число жертв взрыва на фекальной станции в Новотроицке увеличилось до двух

Фото: nokstv.ru

Число погибших при взрыве на фекальной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Второй жертвой взрыва стал один из трех пострадавших, о которых сообщали ранее. «Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, под обломками обрушившего здания находятся еще шесть человек, с ними удалось установить связь.

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Утром 25 января в Новотроицке в результате взрыва произошло обрушение здания канализационно-насосной станции, которая находится на улице Фрунзе.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Одной из вероятных причин произошедшего власти Оренбургской области назвали взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.