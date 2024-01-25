Число жертв взрыва на фекальной станции в Новотроицке увеличилось до двух
Число погибших при взрыве на фекальной станции в Новотроицке Оренбургской области увеличилось до двух, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
Второй жертвой взрыва стал один из трех пострадавших, о которых сообщали ранее. «Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе правительства.
Кроме того, под обломками обрушившего здания находятся еще шесть человек, с ними удалось установить связь.
Утром 25 января в Новотроицке в результате взрыва произошло обрушение здания канализационно-насосной станции, которая находится на улице Фрунзе.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Одной из вероятных причин произошедшего власти Оренбургской области назвали взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы