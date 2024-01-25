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Общество ,  
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Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео

Появились кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области

Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео
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В Оренбургской области, в городе Новотроицке, произошел взрыв на канализационно-насосной станции. Здание станции обрушилось. Во время происшествия погиб один человек, пострадали три человека, под завалами находятся еще семь человек.

В Оренбургской области произошел взрыв на фекальной станции
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Теги
Оренбургская область взрыв
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В Оренбургской области произошел взрыв на фекальной станции
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