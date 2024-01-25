Кадры взрыва на фекальной станции в Оренбургской области. Видео
В Оренбургской области, в городе Новотроицке, произошел взрыв на канализационно-насосной станции. Здание станции обрушилось. Во время происшествия погиб один человек, пострадали три человека, под завалами находятся еще семь человек.
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