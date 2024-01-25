Аэропорт Сочи приостановил прием рейсов
О работе аэропорта Сочи ночью 24-25 января
В аэропорту Сочи вечером 24 января ввели ограничения, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.
Причину в ведомстве не уточнили, но отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
По состоянию на 1:20 мск три рейса ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.
В справочной службе аэропорта сообщили ТАСС, что рейсы временно не принимаются. Согласно онлайн-табло, несколько ближайших рейсов перенесены.
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