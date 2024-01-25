Симоньян: список пленных на борту Ил-76 согласовали с Украиной три дня назад

Симоньян сообщила, что список пленных с Ил-76 согласовали три дня назад

Украина согласовала список военнопленных, которые находились на борту российского самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, за три дня до запланированного обмена, сообщила главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«По поводу списков пленных. Их украинцы согласовали три дня назад», — написала она.

Симоньян также назвала вбросом сообщения о том, что 16 военнопленных из опубликованного списка пассажиров были обменяны ранее. Она уточнила, что военный ВСУ Максим Коваленко, которого «нашли в прошлых списках на обмен», находился на борту Ил-76, потому что в прошлый раз «в последний момент» его не обменяли.

RTVI и несколько украинских СМИ ранее сообщали, что 18 из 65 указанных в списке военнослужащих обменяли 3 января.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Военное ведомство уточняло, что Ил-76 был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что обмен военнопленными был согласован между Москвой и Киевом. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подтвердили, что обмен пленными был запланирован, однако отметили, что украинскую сторону не проинформировали о маршрутах и формах доставки, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Россия также запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.