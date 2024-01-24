Россия поприветствовала идеи по Украине «авторитетного лидера» Ватикана
Россия поддерживает инициативы папы римского Франциска, направленные на достижение мира на Украине. Об этом заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — сообщил дипломат «РИА Новости».
Папа римский призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке во время своего рождественского послания, а также выступил за запрет на производство и продажу оружия.
Киевские власти заинтересованы в продолжении боевых действий, «накачивая» Украину оружием, считает посол России в Ватикане Иван Солтановский. По его словам, руководство Киева «связало себе руки» запретом на ведение переговоров с российской стороной. «Наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают», — отметил Иван Солтановский.
Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для этого Киев должен отменить решение об отказе от переговоров с Россией, которое было принято в октябре 2022 года. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об отказе переговоров с Москвой, пока пост президента России занимает Владимир Путин.
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