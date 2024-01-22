Китай призвал скорее возобновить в ООН переговоры по конфликту на Украине

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Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал как можно скорее возобновить переговоры относительно конфликта на Украине и попросил международное сообщество и саму организацию создать для этого условия. Он сделал это заявление на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Переговоры необходимо возобновить как можно скорее. <...> Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя», — сказал Чжан.

Дипломат отметил, что условия для возобновления переговоров должны создать международное сообщество и ООН. «Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах», — резюмировал он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, который тоже выступил на заседании, заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам. «К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд объявила о планах провести в 2024 году мирную конференцию, посвященную Украине, с участием стран глобального Юга. Организовать саммит для обсуждения украинской «формулы мира» ее попросил президент Украины Владимир Зеленский. Амхерд также предположила, что Россия вряд ли будет участвовать в конференции.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, ЕС и США, но только с учетом своих интересов. Киев не согласится на вариант заморозки конфликта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.