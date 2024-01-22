Лавров обвинил Украину в продаже западного оружия на черном рынке

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украина перепродает часть поставленного ей оружия на черном рынке, что вряд ли происходит без ведома Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«В стремлении максимально нажиться на конфликте, ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на черном рынке. В даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и без участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», — сказал Лавров.

По его словам, такой ситуацией пользуются террористические группировки, а оружие затем расползается по Африке, Ближнему Востоку и Латинской Америке, что «еще больше раскачивает и без того нестабильные регионы мира».

Глава российского МИДа отметил, что ситуация достигла таких масштабов, что даже США признали проблему, когда Пентагон сообщил в своем недавнем докладе об утечке оружия для вооруженных сил Украины на сумму более $1 млрд. «Я уверен, что это скромная оценка. 40 тыс. единиц вооружений, включая дроны и гранатометы, просто не успели учесть, так как инвентарные описи не велись. Сейчас американские проверяющие, как я понимаю, поехали в Киев посмотреть на месте, как обстоят дела», — добавил Лавров.

10 января Минобороны США представило доклад, в котором заявило о риске кражи или переотправки поставляемого на Украину оружия. В документе говорится, что американские чиновники должным образом не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения стоимостью более $1 млрд. Это вызывает опасения, что вооружения могли быть украдены или перенаправлены в третьи страны контрабандистам, считают авторы документа.

The New York Times отмечала, что сотрудники Пентагона и дипломаты, работающие в Европе и Вашингтоне, не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия, за которыми по закону должны вести пристальное наблюдение.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. Российский президент Владимир Путин ранее называл Украину источником поставок нелегального оружия.