 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине

Лавров: Запад поставками вооружений повышает ставки в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Западные страны, поставляя вооружение Украине, повышает ставки в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем», — сказал Лавров.

Он отметил, что ни США, ни Европа не намерены отказываться от оказания помощи Украине.

Лавров заявил о перспективах совместного с Индией производства вооружений
Политика
Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. В частности, США начали поставлять реактивные системы залпового огня HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS с дальностью около 150 км.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Теги
Персоны
Сергей Лавров вооружение военная помощь
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
МИД предупредил Токио о последствиях поставок Украине ракет для Patriot
Политика
Шойгу заявил о достижении главной цели спецоперации в 2023 году
Политика
На Украине допустили «безумные потери» без помощи Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине Политика, 06:38
Ночью над Крымом сбили два беспилотника Политика, 06:20
Десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ Политика, 06:11
В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку Общество, 05:44
Абрамченко пообещала спад цен на яйца после предновогоднего ажиотажа Экономика, 05:28
Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине Политика, 05:14
Бизнес предложил увеличить срок действия виз для иностранных инвесторов Бизнес, 05:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почти половина респондентов Avito запланировали новогоднее путешествие Общество, 05:00
В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь Общество, 04:38
Американская ЧВК заявила о переговорах с властями ЦАР Политика, 04:28
Ким Чен Ын призвал к активизации подготовки к возможной войне Политика, 04:07
РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes Бизнес, 03:41
В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы Политика, 03:32
FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний Бизнес, 03:16