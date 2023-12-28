Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине

Западные страны, поставляя вооружение Украине, повышает ставки в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем», — сказал Лавров.

Он отметил, что ни США, ни Европа не намерены отказываться от оказания помощи Украине.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. В частности, США начали поставлять реактивные системы залпового огня HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS с дальностью около 150 км.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.