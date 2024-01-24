Украина анонсировала получение оружия, «которого еще нет»

Минобороны Украины: в следующем году Киев получит оружие, которого еще нет

Киев в текущем году получит оружие, которое не поставлялось ранее. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», передает телеканал «Общественное».

«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать логистические узлы», — сказал Павлюк.

По словам спикера, на встрече обсуждались также вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Павлюк отметил «полное понимание партнеров» необходимости получения Киевом такого вооружения, передает «Страна.ua».

18-я встреча в формате «Раммштайн», в котором Украина обсуждает с представителями западных стран вопросы поставок вооружения и военной техники, состоялась онлайн 23 января. На ней украинский министр обороны Рустам Умеров призвал союзников нарастить объемы поставок вооружения.

В конце декабря 2023 года Вашингтон — лидер по военной поддержке Украины — выделил Киеву последний пакет помощи в размере $250 млн. Новый пакет финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню, с сентября прошлого года не может получить одобрение конгресса. 11 января 2024 года координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США приостановили передачу Киеву оружия и военной техники по причине исчерпания ресурсов.

Представители российской власти неоднократно критиковали военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» украинскому народу.