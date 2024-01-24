Украина анонсировала получение оружия, «которого еще нет»
Киев в текущем году получит оружие, которое не поставлялось ранее. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», передает телеканал «Общественное».
«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать логистические узлы», — сказал Павлюк.
По словам спикера, на встрече обсуждались также вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Павлюк отметил «полное понимание партнеров» необходимости получения Киевом такого вооружения, передает «Страна.ua».
18-я встреча в формате «Раммштайн», в котором Украина обсуждает с представителями западных стран вопросы поставок вооружения и военной техники, состоялась онлайн 23 января. На ней украинский министр обороны Рустам Умеров призвал союзников нарастить объемы поставок вооружения.
В конце декабря 2023 года Вашингтон — лидер по военной поддержке Украины — выделил Киеву последний пакет помощи в размере $250 млн. Новый пакет финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню, с сентября прошлого года не может получить одобрение конгресса. 11 января 2024 года координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США приостановили передачу Киеву оружия и военной техники по причине исчерпания ресурсов.
Представители российской власти неоднократно критиковали военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» украинскому народу.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы