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Военная операция на Украине ,  
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Украина анонсировала получение оружия, «которого еще нет»

Минобороны Украины: в следующем году Киев получит оружие, которого еще нет
Сюжет
Военная операция на Украине

Киев в текущем году получит оружие, которое не поставлялось ранее. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», передает телеканал «Общественное».

«Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать логистические узлы», — сказал Павлюк.

По словам спикера, на встрече обсуждались также вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Павлюк отметил «полное понимание партнеров» необходимости получения Киевом такого вооружения, передает «Страна.ua».

США приостановили поставки оружия Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

18-я встреча в формате «Раммштайн», в котором Украина обсуждает с представителями западных стран вопросы поставок вооружения и военной техники, состоялась онлайн 23 января. На ней украинский министр обороны Рустам Умеров призвал союзников нарастить объемы поставок вооружения.

В конце декабря 2023 года Вашингтон — лидер по военной поддержке Украины — выделил Киеву последний пакет помощи в размере $250 млн. Новый пакет финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню, с сентября прошлого года не может получить одобрение конгресса. 11 января 2024 года координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США приостановили передачу Киеву оружия и военной техники по причине исчерпания ресурсов.

Представители российской власти неоднократно критиковали военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» украинскому народу.

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