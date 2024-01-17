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Против Ивлеевой подали еще один иск на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки»

К Анастасии Ивлеевой подали еще один иск на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки»
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Во Всеволожский суд Ленинградской области поступил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд руб. из-за «голой вечеринки», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

Истцом выступила жительница Златоуста, представительница «религиозного братства «Морозов-Златоуст». Ее интересы представляет Александр Морозов, который руководит организацией.

Женщину оскорбили видео с нецензурной лексикой и «пропагандой ЛГБТ-отношений» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В документе говорится, что действия участников «голой вечеринки» причиняют истице и ее несовершеннолетнему ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Кроме Ивлеевой ответчиками по делу проходят другие участники вечеринки: рэпер Vacio, у которого из одежды был только носок на пенисе, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого требуют по 200 млн руб., а у Билана и Киркорова — отобрать звания заслуженного и народного артиста соответственно. Еще одним ответчиком стал Минкульт.

РБК обратился за комментарием в Всеволожский городской суд Ленинградской области.

К Ивлеевой подали иск на ₽1 млрд
Общество
Анастасия Ивлеева

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В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошли вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»).

Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел в них признаки «пропаганды ЛГБТ».

Это не первый иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. В конце декабря продюсер Александр Иншаков направил исковое заявление на ту же сумму в Хамовнический суд Москвы. В нем говорилось, что мероприятие в «Мутаборе» причинило самому Иншакову, еще 22 истцам и миллионам россиян «нравственные страдания».

Позднее, 10 января 2024 года, суд отклонил иск, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта». 17 января Иншаков направил иск в Таганский суд Москвы, рассказали РБК в пресс-службе.

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Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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