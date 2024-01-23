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Политика ,  
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Песков назвал прерогативой правительства решение о валюте экспортеров

Песков: решение о валюте экспортеров является прерогативой правительства
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Решение о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами — это прерогатива правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее правительство поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, а первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что эти меры уже показали свою высокую эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«Это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что президент Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства. Правительство обеспечивает стабильность торгово-экономического развития, и это удается правительству хорошо», — сказал Песков.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

По его словам, в целом удалось обеспечить микро- и макроэкономическую стабильность, которая стала фундаментом для роста экономики России.

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров в октябре 2023 года. Решение было принято на фоне роста курса доллара выше 100 руб. Мера коснулась 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Названия компаний в Кремле не раскрыли.

Позже правительство утвердило параметры исполнения требования: экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Белоусов говорил, что после подписания указа в октябре курс рубля «заметно укрепился» — на 4,5% к предыдущему месяцу. Опрошенные ранее РБК аналитики прогнозировали, что меры правительства могут закрепить доллар в диапазоне 90-100 руб.

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Теги
Дмитрий Песков валютная выручка экспортеры продажа валютной выручки
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