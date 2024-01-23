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Выборы президента России ,  
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Штаб Надеждина отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей

Надеждин собрал более 100 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты
Сюжет
Выборы президента России
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сторонники Бориса Надеждина собрали более 100 тыс. подписей, необходимых для регистрации кандидатом на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении предвыборного штаба политика.

В штабе также утверждают, что в поддержку Надеждина удалось заручиться 101,6 тыс. подписями в 75 регионах России. Осталось собрать 48,4 тыс., говорится на сайте.

Кроме того, штаб Надеждина в своем телеграм-канале объяснил, что собранные подписи «неидеальные»: «В ЦИК нужно будет подать 105 тыс. идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться». В связи с этим штаб заявил о необходимости собрать 150 тыс. подписей.

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Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Поскольку она не имеет фракции в Госдуме, для регистрации кандидатом в президенты политику нужно собрать минимум 100 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 2,5 тыс. в одном субъекте. Крайний срок их сдачи в Центральную избирательную комиссию — 31 января.

Ранее ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты самовыдвиженца, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову, объяснив это «многочисленными нарушениями в представленных документах». В частности, Центризбирком заявил о наличии «сомнительных» подписей членов инициативной группы по ее выдвижению.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Все уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК также подал штаб действующего главы государства Владимира Путина.

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Борис Надеждин подписи кандидаты в президенты ЦИК
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