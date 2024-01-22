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Выборы президента России ,  
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Кандидат в президенты предложил снова переименовать Петербург и Волгоград

Кандидат в президенты от КПРФ предложил переименовать Петербург и Волгоград
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кандидат от КПРФ на пост президента России Николай Харитонов предложил вернуть Санкт-Петербургу и Волгограду исторические названия, переименовав их обратно в Ленинград и Сталинград. Об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами.

«Всегда за это выступал! Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум, а Волгограду, городу, где окончательно был переломлен хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров!» — написал он в своем телеграм-канале.

В Волгограде приняли закон, позволяющий переименовать город в Сталинград
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Николай Харитонов — член думской фракции КПРФ и председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. В январе 2024 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его в качестве кандидата на выборах президента России, которые пройдут 15–17 марта. В 2004 году Харитонов уже участвовал в выборах президента. Тогда он также шел от КПРФ и занял второе место, набрав 9,4 млн голосов (13,69%).

Помимо Харитонова, в выборах главы государства будут участвовать лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. 22 января штаб президента Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку в качестве кандидата.

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