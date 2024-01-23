Столтенберг назвал инвестиции и учения средствами для сдерживания Москвы

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Инвестиции в производство вооружений и масштабные учения являются одним из способов продемонстрировать Москве единство НАТО и предотвратить конфликт блока с Россией. Об этом на брифинге заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что альянс подписал контракт объемом $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Генсек также напомнил, что в июле 2023 года был согласован план по оборонному производству в странах блока. С тех пор, по его словам, закупочное агентство НАТО согласовало контракты на сумму около $10 млрд.

Из них $4 млрд ушли на гаубичные снаряды, танковые боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты и 155-миллиметровые боеприпасы. $5,5 млрд — на ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Генсек НАТО также сообщил о предстоящих учениях НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») с участием Швеции, в которых примут участие около 90 тыс. военнослужащих. По его словам, они являются «демонстрацией трансатлантического единства и силы» и «решимости продолжать делать все необходимое для защиты друг друга».

По словам Столтенберга, альянс «делает все», чтобы показать Москве готовность защищать «каждый дюйм территории НАТО».

«И пока мы это делаем, не будет никаких нападений на территорию НАТО», — подчеркнул он.

19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что власти стран — членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия.

Ранее командующий армией Нидерландов Мартин Вейнен призвал готовиться к возможной войне с Россией. Вейнен считает, что Нидерландам нужно последовать примеру Финляндии и стран Балтии, для которых подготовка к такому сценарию — нечто «само собой разумеющееся», поскольку они граничат с Россией.

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман 19 декабря заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По словам Хофмана, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии.

Также об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России 6 декабря заявил президент президент США Джо Байден.

В ноябре президент Чехии Петр Павел назвал Россию «угрозой номер один» и заявлял, что европейские армии готовятся к возможному противостоянию с Москвой.

Президент России Владимир Путин по этому поводу заявил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это именно Запад сегодня угрожает России. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против России войну «руками» Украины.