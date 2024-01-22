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Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

Йоркширского терьера нашли в отходах на мусорном заводе в Петербурге
Фото: SpetsTrans1 / Telegram
Фото: SpetsTrans1 / Telegram

В Санкт-Петербурге сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах собаку породы йоркширский терьер, животное обнаружили перед погрузкой в измельчитель, сообщила в телеграм-канале пресс-служба группы компаний «Первый Спецтранс», которая работает с отходами в городе и Ленинградской области.

«20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йокширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев», — сообщили в пресс-службе, отметив, что собака осталась на заводе под присмотром его сотрудников.

Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге
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Позже в компании уточнили, что пес мог приехать в спрессованном мусоре, так как его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза.

«Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал, ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз», — рассказали в пресс-службе.

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11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время сильного мороза выбросила на кота по кличке Твикс на остановке в Кирове. Она посчитала, что это был бездомный кот, который залез в поезд на остановке. Хозяин кота попросил правоохранительные органы найти пропавшего питомца. 20 января он сообщил о гибели кота. Волонтеры нашли Твикса мертвым недалеко от железнодорожных путей.

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На сайте Change.org была создана петиция об увольнении сотрудницы РЖД, которую подписали более 360 тыс. человек. Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила, что хозяин не предъявил претензий к работникам поездной бригады. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после произошедшего поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

Компания РЖД пообещала внести изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

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Теги
Санкт-Петербург собака переработка мусора заводы
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