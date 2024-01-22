Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах собаку породы йоркширский терьер, животное обнаружили перед погрузкой в измельчитель, сообщила в телеграм-канале пресс-служба группы компаний «Первый Спецтранс», которая работает с отходами в городе и Ленинградской области.

«20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йокширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев», — сообщили в пресс-службе, отметив, что собака осталась на заводе под присмотром его сотрудников.

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Позже в компании уточнили, что пес мог приехать в спрессованном мусоре, так как его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза.

«Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал, ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз», — рассказали в пресс-службе.

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