Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В 22:32 мск губернатор объявил об отмене сигнала тревоги.

Накануне, 21 января, в городе дважды звучали сирены воздушной тревоги. После первого раза, около 13:00, в районе Севастопольской бухты видели дым. Развожаев объяснил, что военные применили табельные средства маскировки. Движение машин по Крымскому мосту было остановлено. Затем силы ПВО сбили над акваторией Севастополя воздушную цель, сообщал губернатор города.

Об уничтожении ракет, запущенных в направлении Крымского полуострова, также рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Спустя два часа в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Тогда движение машин по Крымскому мосту снова было временно перекрыто.